شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية :توجيهات رئاسية للتعاطي بإيجابية بشأن كافة الترتيبات لإطلاق سراح الاسرى وفتح مطار صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك " ان توجيهات واضحة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الاسرى وفتح مطار صنعاء واطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة ابناء شعبنا التي تسببت بها مليشيا الحوثي".



وأضاف الوزير بن مبارك في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)،، "ان هذه التوجيهات تأتي انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم اية جهود تخفف من المعاناة الانسانية لأبناء شعبنا وفي ظل الاجواء الايجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض والمبادرات الاقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل".