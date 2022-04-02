شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ ملك الاردن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة الى ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



واشاد رئيس الجمهورية بمواقف الاردن الثابتة تجاه اليمن وامنه واستقرار ووحدته وشرعيته الدستورية ..مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين..متمنياً ان تعود هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين وقد تحقق لهما كل مايصبوا اليه من مجد ورفعة.