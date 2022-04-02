الخارجية السعودية: نرحب بإعلان المبعوث الأممي بدء هدنة باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عبرت السعودية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ببدء هدنة.



ورحبت السعودية، طبقا لوزارة الخارجية، ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

وأكدت المملكة ترحيبها ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة.

وثمنت جهود المبعوث الخاص بإعلانها، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج استجابة أطراف الصراع في البلاد لمقترح هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ السبت.

وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي،قال غراندبيرج إن أطراف الصراع في اليمن استجابت بشكل إيجابي لمقترح أممي بهدنة تمتد لشهرين، ابتداء من الثاني من أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف البيان "وافق الأطراف على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده، كما وافقوا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة" بحسب البيان.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأطراف وافقت على الاجتماع تحت رعايته لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن، و"بالإمكان تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الأطراف"، وبحسب البيان الأممي.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يخطط لاستغلال هذه الشهرين في تكثيف العمل مع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية.

ودعا الأطراف اليمنية إلى التقيد التام بالهدنة وعناصرها واحترامها واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها على الفور.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية اليمنية التعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة، بموجب توجيهات من الرئيس هادي.

كما رحب التحالف العربي بقيادة السعودية، بالهدنة في اليمن، مؤكدا أنها تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ببدء هدنة".