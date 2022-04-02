إنتاج درامي نوعي.. "يمن شباب" تقدم للمشاهدين باقة متنوعة وثرية في شهر رمضان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قناة "يمن شباب" خلال الأيام الماضية عن باقة برامجية متنوعة خلال شهر رمضان، والتي تضمنت مسلسلات ذات إنتاج ضخم، وأول مسلسل كرتوني يمني من نوعه موجه للأطفال، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة امتداد لسنوات سابقة.



وتسعى "يمن شباب" لتقديم محتوى متميز يستطيع إثراء المشاهد اليمني في الداخل والخارج، بجميع الجوانب، بالإضافة إلى تقديم نموذج متطور من صناعة الدراما اليمنية، ينافس الإنتاج العربي ويثري الساحة الثقافية والفنية، في تنوع يسعي للوصول إلى جميع فئات المجتمع ومنهم الأطفال.



الدراما في شاشة "يمن شباب"

تبث القناة خلال شهر رمضان ثلاثة مسلسلات، وهي "طريق المدينة"، وهو مسلسل يقدم قالب جديد في الدراما اليمنية، يحاكي التأريخ ويمتد للحاضر، وتم انتاجه في 2014 كمسار تأريخي وتجديده خلال هذا العام 2022، بالإضافة إلى مسلسل "ليالي الجحملية 2"، وهو الجزء الثاني وامتداد لما سبقه في الجزء الأول الذي تم بثه العام الماضي 2021.



وهناك مسلسل آخر اسمه "نشوان" وهو موجه للأطفال، يسرد تفاصيل من التأريخ اليمني القديم، وينقل بطل المسلسل في رحلة عبر الزمن في أهم محطات التأريخ اليمني، في مغامرة مثيرة مليئة في الحركة والحماس.

وقال مدير المحتوى أسامة الصالحي "ان مسلسل نشوان ليس سيرة للمؤرخ اليمني نشوان بن سعيد الحميري، إنما شخصية خيالية لطفل مغامر يتنقل عبر الزمن في حقب تأريخية، وتم كتابته في الأساس من أجل الأطفال".



وأضاف في حديث لـ"يمن شباب"، أن الطفل الذي سيتابع المسلسل سيخرج به من لمحة من تأريخ اليمن، ويأتي في إطار التوعية بالهوية اليمنية وتأريخ اليمن الذي تعرض للتشوية من الإمامة خلال عقود من الزمن.

أما عن مسلسل "طريق المدينة"، والذي شهد جدل خلال الأيام الماضية من قبل فنانين شاركوا بتصوير مسارات من المسلسل خلال 2014، والذين عبروا عن عدم رضائهم في تقديمهم في المسلسل، الذي كانوا أبرز نجومه في المسار التاريخي.

وقال الصالحي مدير المحتوى في قناة "يمن شباب"، أن المسلسل أنتج في الأساس في العام 2014 وكان الأضخم حينها، وبسبب بدء اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء ومنها منطقة تصوير الفيلم في "دار الحجر" بمديرية همدان (شمال صنعاء)، وتوقف التصوير قبل انهاء كافة المشاهد وعرض غير مكتمل.



وأضاف: "تم الان إعادة المونتاج من جديد لأننا ما زلنا نحتفظ بالمواد كاملة (بدون مونتاج)، وأضفنا له مسارات جديدة إضافة لما تم تصويرة سابقاً"، وعن استياء بعض الممثلين الذين شاركوا في 2014 قال الصالحي: "نحن لا نلومهم لأنهم يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي ويخشون على أنفسهم، لان المسلسل يتحدث بجرأة عن الإمامة لأول مرة".



وعن مسلسل الجحملية بجزءه الثاني والذي فقد أحد نجومه وهو الفنان عبد الكريم مهدي اثر ذبحة صدرية في مايو 2021، قال الصالحي: "ان رحيل مهدي كان خسارة على الوسط الفني وكان صادماً لنا جميعا، لكن فيما يخص دوره في المسلسل توفي وقد أكمل تصوير كافة مشاهده لأننا صورنا المسلسل في وقت مبكر".



وأشار: "أن الجزء الثاني من مسلسل الجحملية في امتداد جديد لمسيرة أبطال المسلسل من الزمن الحاضر، بعد أن كانت في الجزء الأول مقتصرة على الماضي وبالتحديد في مرحلة ثمانيات القرن الماضي".



البرامج والمسابقات

شملت باقة "يمن شباب" البرامجية لهذا العام عدد من البرامج والتي بعضها امتداد لأعوام سابقة مثل برنامج "شباب القران"، والذي يعد الموسم الثالث، ويقدم متسابقين من حفاظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى فقرات ميدانية من الشارع، وأيضاً تجديد لأبرز الأناشيد التي ارتبطت بذاكرة الأجيال من الزمن القديم.



ويتسابق في البرنامج 32 حافظاً للقران الكريم ويمرون عبر مراحل وتصفيات إلى أن يبقى أربعة فقط، وعن تفاصيل البرنامج قالت نورة فهد – إحدى المعدات في البرنامج – "ان البرنامج شهد آلية جديدة للمنافسة حيث مر المتسابقون في عدد من المراحل قبل أن يدخل البرنامج وبعد ذلك يدخل أيضا في مراحل جديدة من المنافسة".



وأضافت "ان المسابقة شملت هذا الموسم مشاركين من كافة المحافظات اليمنية، وأضفنا فئة جديدة بعنوان "مزامير داود" وهي تخص القراء الذين يملكون صوتا جيدا وتلاوة عذبة، وعملنا على تجديد فقرة قراء الشارع الميدانية، والتي تستهدف حفاظ القران في القرى ".



ومن البرامج الجديدة التي تقدم لأول مرة هو "اليمني المهاجر"، وهو عبارة عن رحلة تتبع لليمنيين الذي هاجروا وتوزعوا في عدد من المدن الأوربية، ويسلط الضوء على حياتهم وكيف يعيشون في بلاد المهجر وتفاصيل أخرى عن المشاكل التي يواجهونها، كما يشمل مقابلات مع مواطني تلك الدول وسؤولهم عن الثقافة العربية.



أيضاً برنامج "عرق الجبين" والذي يسلط الضوء على أصحاب الهمم الذي تحدوا الصعاب وعملوا من أجل معيشتهم، وقرروا المواصلة رغم الصعاب والتحديات التي تواجههم، منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدمهم البرنامج كأبطال يستحقون التقدير وكنماذج قدوة للعمل وعدم اليأس.



ويستمر البرنامج المسابقاتي "رحلة حظ" في موسمه الرابع هذا العام، ويسافر البرنامج الى عدد من المحافظات اليمنية برفقة عدد من النجوم اليمنين، ويقدم فقرات حماسية متنوعة وجوائز مالية وغيرها من أبرزها "رحلة عمرة"، كما يسلط في احدى فقراته على كفاح بعض الأشخاص ويعمل على مكافئتهم.



ويعد أيضا برنامج "رمضان والناس" إحدى أهم البرامج الرمضانية الأسرية والذي يضم باقة متنوعة، حيث ينقل حياة الناس في رمضان من مناطق مختلفة من اليمن، كما يخصص في فقراته موضوعات تخص صحة الصائم، ويشمل نصائح طبية، وهناك نافذة لمطبخ رمضان، بالإضافة إلى مواضيع مجتمعية أخرى.



البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان على شاشة "يمن شباب"

