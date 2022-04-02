عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس التعاون الخليجي يرحب بالهدنة الأممية في اليمن

السبت 2 أبريل 2022

الخليج 365

رحب مجلس التعاون الخليجي، مساء الجمعة، بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هدنة لمدة شهرين.



كما رحب البرلمان العربي، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن الهُدنة الإنسانية.

وأكد البرلمان العربي أن الهدنة فرصة حقيقية لاستئناف العملية السياسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وعد البرلمان، الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية-اليمنية التي تستضيفها العاصمة الرياض وبرعاية مجلس التعاون الخليجي، فرصة كبيرة أمام اليمنيين لاستعادة الدولة، واستقرار الأمن وصون مقدرات الشعب اليمني، وتتسق مع الجهود العربية المخلصة الداعية للسلام.

وأشاد البرلمان العربي في الوقت نفسه، بجهود المملكة العربية السعودية لإعادة الاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبيرج، استجابة أطراف الصراع في هذا البلد لمقترح هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ غدا الساعة السابعة صباحا.

وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، قال غراندبيرج، إن أطراف الصراع في اليمن استجابت بشكب إيجابي لمقترح أممي بهدنة تمتد لشهرين ابتداء من الثاني من أبريل/نيسان الجاري.

وقاد المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه جهودا كبيرة للتوصل لهدنة في اليمنأ فضلا عن جهود دبلوماسية دولية عبر لقاءات مكثقة مع مليشيات الحوثي التي كانت ترفض الاستجابة للهدنة والحكومة اليمنية.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية الثلاثاء الماضي وقف عملياته العسكرية في اليمن اعتبارا من الأربعاء الماضي وطوال شهر رمضان، تزامنا مع "انطلاق المشاورات اليمنية-اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام في اليمن".