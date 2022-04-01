شكرا لبحثكم عن خبر دعوات لإطلاق مستحقات شركة محلية في المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلق نشطاء وصحفيين من محافظة المهرة دعوات وذالك على خلفية ايقافها من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال الناشطين اطلعنا على البيان الصادر عن شركة بن السنح للتجارة والاستثمار الموجه للرأى العام المحلي بالمهرة والوطني بشكل عام .

واضاف النشطاء وعليه فإننا نأمل من السلطة المحلية ممثله بالاخ المحافظ الاستاذ محمد علي ياسر والأمين العام ووكيل المحافظة لشؤون الفنيه التجاوب والتفاعل الإيجابي بسرعة الإسراع بصرف مستحقات الشركه عاجلا غير اجل خاصة وأنها تمتلك كافة المستندات والعقود التى تثبت مشروعية مطالبها.

واستغرب الرأي العام بالمحافظة من هذا التعامل مع الأسلوب لدرجة عدم تجاوب الاخ المحافظ لمقابلة قيادة الشركة التى حاولت خلال عشرة أشهر اللقاء بالمحافظ إلا أن المحافظ للاسف لم يتجاوب ويوافق على الأقل.

وطالب مواطنون بالعدل والانصاف والمساواة من خلال تتعامل السلطة مع كل المقاولين بهذه المعايير، وليس بمعايير البعيده كل البعد عن العدل ونرى هذا غير مستحب ولايليق اطلاقا بقيمنا واعرافنا المهرية ولو بالحد الأدنى ولابالنظام والقانون الخاص بالمقاولات.

وناشد النشطاء بالأخوة في قيادة السلطة خاصة المحافظ والأمين العام ووكيل المحافظة للشؤون الفنيه بسرعة التجاوب مع شركة بن السنح بصرف كل مستحقاتها خاصة وأنها من الشركات التجاريه الرائدة على مستوى المهرة وتاخير صرف مستحقاتها بتأكيد له تداعيات سلبيه على الشركة ويسبب لها الكثير من الخسائر .

الجدير بالذكر أن أن شركة بن السنح تحظى بسمعه تجاريه طيبه ومن أهم الشركات التجاريه بالمحافظة ولاتستحق الظلم والاجحاف والمماطلة والتهميش المتعمد بحقها دون أى مبررات أو مصوغات قانونية.