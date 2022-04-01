الأوقاف اليمنية: غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

المنامة - ياسر ابراهيم - يبدأ شهر رمضان المبارك، السبت، 2 أبريل/ نيسان، في اليمن والسعودية ودول عربية أخرى.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "يوم غدا السبت الموافق ٢ إبريل ٢٠٢٢م هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن "غدا السبت غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله"، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

كما يحل رمضان السبت في كل من قطر والإمارات، وفق بيانين رسميين للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية بعد ثبوت رؤية الهلال.



