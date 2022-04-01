شكرا لبحثكم عن خبر تغيرات جديدة في قيمة الريال اليمني امام العملات الأجنبية وهذا هو اخر تحديث لأسعار الصرف اليوم الجمعة "السعر الآن" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 2022/04/01 الساعة 01:47 مساءً (نيوز لاين- متابعات) شهدت أسعار صرف الريال اليمني تغيرًا جديدًا مقابل الدولار والريال السعودي اليوم لجمعة في صنعاء وعدن. أسعار الصرف في عدن دولار أمريكي: شراء 1227 بيع 1238 ريال سعودي شراء 323 بيع 325 أسعار الصرف في صنعاء: دولار أمريكي شراء 615.14 بيع 608 ريال سعودي شراء 159.80 بيع 160

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