شكرا لبحثكم عن خبر السبت أول شهر رمضان في المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر اعلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية وأن غدا السبت هو أول أيام الشهر المبارك.

وقالت المصادر ان رؤية هلال شهر رمضان المبارك ثبت مساء اليوم (الجمعة)، في عدد من المراصد الفلكية بالسعودية، ليكون بذلك يوم السبت غرة الشهر الفضيل.

واشارت الى ان المحكمة العليا تعقد حالياً جلستها للنظر فيما يردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام، ويتوقع أن تصدر بياناً بشأن ذلك بعد قليل.