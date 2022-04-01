شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان تكشف الموعد الحقيقي لدخول شهر رمضان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان للعام 1443 هـ، عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل، وعليه سيكون غداً السبت هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

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