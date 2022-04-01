شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الورقة .. طالب عدني يُعرف مفهوم الحكومة بشكل معبر وصادق في اجابته على الامتحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحصل احد طلاب مرحلة الأول ثانوي بثانوية النهضة في الشيخ عثمان بعدن للعام الدراسي الحالي، 2021-2022 في امتحان مادة المجتمع على درجة 38 /60 مقابل حله لسؤال للنموذج "ب" يعرف مفهوم الحكومة

وكانت إجابة الطالب شافية من واقع معيشته للواقع في عدن والمناطق المحررة.. حيث كانت إجابته عند عملية التصحيح لورقته الامتحانية في هذا التعريف بأن الحكومة وكل مايعرف عن مفهومها بأنها( حكومة سارقة وماخلت للشعب حاجة لا مياه ولا كهرباء ولا رواتب ولا حتي طرقات منظمة ولا بترول وغاز وديزل ولاشئ حتى النت ضعيف).

ويعتقد أنه ومع الواقع المعاش كانت إجابة الطالب أيمن محمد مقنعة لمدرس مادة المجتمع عند تصحيح ورقة الطالب الامتحانية الذي هو يعاني أيضا من هذه المحن و المشاكل في عدن والوضع المعيشي المزري للمعلمين فقام بوضع علامة منصفة للطالب للإجابة على هذا السؤال الخارجة عن اللباقة وغير الصحيحة عن تعريف مفهوم الحكومة في القاموس الدراسي اليمني والعالمي.