بعد عام من الدبلوماسية.. إدارة بايدن تواجه الحقائق الصعبة في حرب اليمن مع دخولها العام الثامن

المنامة - ياسر ابراهيم - كانت إحدى أولى تحركات السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن هي التعهد بالمساعدة في إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - الحرب في اليمن - من خلال "تكثيف دبلوماسيتنا" و "إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة".



ووفق تقرير شبكة «ABC NEWS» الأمريكية – ترجمة "يمن شباب نت" – "بعد أكثر من عام، تصاعدت الحرب - مع زيادة حادة في عدد الضحايا المدنيين، وتزايد عدد اليمنيين الذين يواجهون الجوع، وتمويل إنساني أقل، ورقابة دولية أقل على الضربات الجوية، وهجمات أكثر تطورا ضد جيران اليمن الذين يقاتلون في الصراع".



أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يوم الأربعاء إلى أن وقف إطلاق نار جديد محتمل في شهر رمضان المبارك قد يكون في متناول اليد، بينما يروج لخطة سلام جديدة، وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد ابتداء من الأربعاء، بعد أيام من إعلان المتمردين الحوثيين هجومهم عبر الحدود على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية لشبكة: «ABC NEWS» "لا أريد المبالغة في تقديرها لأننا كنا هنا من قبل، ولكن هناك فرصة أن يكون لدينا بالفعل طريق للمضي قدمًا مع المبعوث الخاص الجديد الذي يضع خطة موثوقة".



وقف إطلاق النار المؤقت وخطط السلام الجديدة جاءت وذهبت لمدة سبع سنوات حتى الآن، مع ترك الشعب اليمني يعاني من العواقب، يُعتقد أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد لقوا مصرعهم بسبب القتال والمرض والمجاعة، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة. وأكثر من 20 مليون - ثلثا السكان - يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.



وقالت تامونا سابادزي، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية، وهي مجموعة إغاثة ميدانية في اليمن - وهي دولة بحجم كاليفورنيا وطالما كانت أفقر العالم العربي: "لا يمكن للعالم أن ينسى اليمن"، "استمرت المعاناة لفترة طويلة جدا، جب على من لهم تأثير على الأطراف المتحاربة أن يعملوا من اجل التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة".





أولى بايدن اهتماما جديدًا للحرب في اليمن في وقت مبكر من ولايته، بما في ذلك عبر تعيين الدبلوماسي المحترف تيم ليندركينغ كمبعوث خاص لليمن، من جهة ألقى النقاد بمن فيهم الجمهوريون والمسؤولون السعوديون والإماراتيون، باللوم في زيادة القتال على قراره بشطب الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية. من ناحية أخرى، لا سيما بين أعضاء حزب بايدن نفسه، كانت هناك اتهامات بأن الإدارة لا تفعل ما يكفي للضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لإنهاء الحرب.



من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات التي وضعها النقاد على أي من الجانبين ستفعل ذلك بالضبط، فالعام الماضي بكل الجهود الدبلوماسية لم يستطع فعل ذلك.



لكن وسط العلاقات المتوترة مع هؤلاء الشركاء الخليجيين، تتحول إدارة بايدن تجاههم - حيث تضاعف دعمها للدفاع وتزيد الضغط على الحوثيين، التقى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، اليوم الثلاثاء، بالحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زيان، خلال جولة في المنطقة، أمضوا ساعتين معًا في منزل خاص لمحمد بن زايد، كما يُعرف بالأمير القوي، في المغرب - بما في ذلك نزهة لمدة 30 دقيقة حول المجمع.



وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية يوم الأربعاء إن الاثنين ناقشا "آليات مختلفة" لزيادة الدعم الأمريكي لأمن الإمارات، على الرغم من عدم وجود معاهدة رسمية أو ضمان أمني. ولكن بعد عدد متزايد من الهجمات العنيفة للحوثيين على البنية التحتية المدنية السعودية والإماراتية، تدرس الولايات المتحدة حاليا "كل شيء بدءً من العقوبات إلى الحظر وحتى الوسائل الأخرى لمنع [الحوثيين] من شن هجمات ليس فقط ضد الإماراتيين، بل ضد السعوديين ايضا وكذلك داخل اليمن".



لقد أصبحت هجمات الحوثيين متطورة ومميتة بشكل متزايد - حيث تقتل المدنيين، وتضرب المطارات والمنشآت النفطية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي توفرها إيران، قد اعتبر الكثيرون جماعة الحوثيين المتشددة قوة تعمل بالوكالة عن إيران، التي استغلت الحرب لزعزعة استقرار خصومها الرئيسيين في المنطقة، السعوديين والإماراتيين.





ومع ذلك، فإن أحد أشكال الضغط الذي من غير المرجح أن يحصل عليه الإماراتيون والسعوديون هو إعادة إضافة الحوثيين إلى قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو تصنيف يحمل عقوبات مماثلة لتلك التي يخضع لها الحوثيون بالفعل، لكنه يضيف محاكمات جنائية محتملة ضد أي شخص يدعمهم.



وكان المسؤولون الإماراتيون على وجه الخصوص يضغطون من أجل عكس ذلك، حيث أعلن بايدن في كانون الثاني (يناير) أن أحدها قيد الدراسة وأن وزارة الخارجية أطلقت باستمرار على هجمات الحوثيين "إرهاب".



لكن المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية قال إنه حتى أثناء مراجعة إعادة تصنيف الحوثيين، فإن حجة الإدارة في العام الماضي ضد التصنيف لا تزال قائمة - وهي أنه سيقيد تدفق المساعدات إلى اليمن بسبب التهديد بالملاحقات القضائية.



وقال المسؤول البارز في وزارة الخارجية لشبكة ABC: "من العدل أن نقول إنهم [الإماراتيون] وآخرين في المنطقة يرون ضرورة تسمية الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية بطريقة ما، بينما نرى ذلك في المقام الأول من خلال التأثير على قدرتنا على تقديم ودعم المساعدة الإنسانية".



ومع ذلك، فإن الحديث عن الدعم القوي للإمارات والسعودية وغيرهما بعيد كل البعد عن مكان تواجد بعض أعضاء حزب بايدن.



وكتب السناتور بيرني ساندرز وثلاثة من أعضاء مجلس النواب التقدميين - براميلا جايابال وبيتر ديفازيو ورو خانا "تسببت الضربات الجوية والحصار الجوي والبحري للمملكة العربية السعودية في مقتل مئات الآلاف وتهديد ملايين آخرين بالمجاعة، مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي هذه الذكرى القاتمة - التي امتدت لسبع سنوات وثلاث إدارات رئاسية - ندعو من أجل إنهاء فوري للتدخل الأمريكي في الحملة العسكرية الوحشية للتحالف بقيادة السعودية"، مضيفين "أنهم سيستخدمون قرار سلطات الحرب لإجبار بايدن".



كانت مشاركة الجيش الأمريكي في الصراع محدودة منذ نوفمبر 2018 عندما أوقفت إدارة ترامب، تحت ضغط مماثل من الحزبين، إعادة التزود بالوقود في الجو لطائرات التحالف بقيادة السعودية، وقد اتهمت الأمم المتحدة تلك القوة الجوية بارتكاب جرائم حرب محتملة - قصف عشوائي واستهداف للبنية التحتية المدنية.



كما اتهم الحوثيون بارتكاب جرائم حرب محتملة، بما في ذلك الهجمات العشوائية والألغام الأرضية، وفقًا للجنة نفسها التابعة للأمم المتحدة، على نحو متزايد شنوا هجمات متطورة ومنسقة على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - بما في ذلك هجوم يوم الجمعة الماضي الذي أشعل النار في منشأتين لأرامكو السعودية وأطلق دخانًا أسودًا تصاعد في الهواء، وبينما لم تقع إصابات، قال مسؤولون سعوديون إن ذلك سيؤثر على إنتاج النفط وسط أزمة الطاقة العالمية.



كان القتال في الأشهر الأخيرة أسوأ مما كان عليه في السنوات السابقة - حيث كان شهر كانون الثاني/ يناير هو الأكثر دموية منذ عام 2018 - بعد ثلاثة أشهر فقط من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حل لجنة الأمم المتحدة التي تحقق في جرائم الحرب.



في حين أن غالبية المدنيين قتلوا في غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية، قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية إن التحالف "كان يقول إنهم مستعدون للانخراط" في مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وفي نهاية المطاف التوصل إلى حل سياسي.





وأطلق التحالف يوم الأربعاء وقفا من جانب واحد لإطلاق النار، ورحب المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بالقرار في إطار دعوته لهدنة في شهر رمضان، شهر الإسلام المقدس الذي يبدأ نهاية هذا الأسبوع، وأجرى غروندبرغ مشاورات مكثفة ليس فقط مع الاطراف المتحاربة، ولكن أيضًا مع الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة.



كما يستضيف مجلس التعاون الخليجي، وهو تكتل من دول المنطقة مقره الرياض، مؤتمر سلام للأطراف اليمنية هذا الأسبوع.



رفض الحوثيون كلاً من وقف إطلاق النار السعودي وقمة مجلس التعاون الخليجي، لكن قبل أيام أعلنوا أنهم سيوقفون الهجمات عبر الحدود حتى يوم الأربعاء، رافضين تمديد ذلك ما لم يلبي التحالف مطالب معينة، لم يتم تلبية هذه المطالب - إنهاء القيود على الموانئ اليمنية وإغلاق مطار صنعاء - لكن من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون سيستأنفون الهجمات.



ومع ذلك، أعرب غروندبرغ عن بعض الأمل في أن يحرز فريقه " تقدمًا" في التوصل إلى هدنة - قائلاً لقمة مجلس التعاون الخليجي، "اليمن بحاجة إلى هدنة. إنني أتعامل مع الأطراف بشعور من الضرورة الملحة للتوصل إلى هذه الهدنة بحلول بداية رمضان".



في غضون ذلك، يعاني الشعب اليمني - أزمة تفاقمت الآن بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، يستورد اليمن ما يقرب من خُمس إنتاجه من القمح من البلدين، ومع الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة أيضاً، فإن الاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل من نقص حاد في التمويل ما زالت تترنح.



هذا يترك أطفال مثل "إسحاق" بمستقبل باهت، فبالإضافة إلى انتشار سوء التغذية، قُتل ما يقرب من 10,000 طفل بسبب الحرب، هناك حوالي مليوني طفل خارج المدرسة، مع تضرر أو تدمير أكثر من 25000 مدرسة.



أخبر إسحاق، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، منظمة إنقاذ الطفولة أن مدرسته "لم تعد آمنة بالتأكيد بعد الآن"، أصيب الصبي البالغ من العمر 14 عاماً برصاص قناص في ساقه.



وقال، بحسب المنظمة، "افترضت أن القناص سيتركني عندما رأى أنني كنت أمسك الكرة فقط، إنه لا يطلق النار علينا عادة، ونادرا ما يفعل، لكنه فعل هذه المرة".