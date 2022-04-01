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بلينكن: مقترح الهدنة في اليمن خطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن: مقترح الهدنة في اليمن خطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار

الجمعة 1 أبريل 2022

الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة في اليمن، خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار، وعملية سياسية أكثر شمولًا.

 

جاء ذلك في تغريدة لبلينكن عقب محادثات مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

 

واقتربت الأمم المتحدة من التوصل لـ"هدنة" في شهر رمضان بعد رد إيجابي من في انتظار حسم المليشيات الحوثية موقفها.

 

وأكد المبعوث الأممي أنه يتواصل مع الأطراف المختلفة في اليمن للتوصل إلى هدنة في شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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