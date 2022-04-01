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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صفعة سعودية جديدة تحاصر إرهاب الحوثي

الجمعة 1 أبريل 2022

الخليج 365

عقوبات عربية ودولية متواصلة تستهدف ممولي الحوثي باليمن تتوج جهودا على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب المليشيات وداعميها.



وضمن أحدث تلك الجهود، أعلنت السعودية، الخميس، تصنيف 25 شخصا وكياناً في قوائم الإرهاب لتورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت إلى أن المستهدفين بالعقوبات يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن.

وتأتي الخطوة السعودية التي جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية،وتحديدا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في توقيت هام يحقق أهدافا متعددة، بشكل يربك حسابات الجماعة الإرهابية وداعميها.

كما تتزامن مع تواصل مشاورات السلام اليمنية في مقر مجلس التعاون الخليجي وبرعايته بالعاصمة السعودية الرياض، في محادثات رفض الحوثي المشاركة فيها، ما يعني أن الإجراء الأخير من شأنه محاصرة إرهاب الجماعة ووأد أهدافها في محاولة إفشال المشاورات.

فيضان عقوبات

تتوج الخطوة السعودية جهودا دولية متتالية لحصار ومعاقبة الجماعة الإرهابية، فقبل يوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية.

عقوبات أمريكية تأتي إثر هجوم استهدف كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الجاري، وتبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة أرامكو النفطية بمدينة جدة السعودية قبل أيام، علاوة على الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة السعودية ودولة الإمارات.

ومنتصف الشهر الجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي مليشيات الحوثي على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وجاءت العقوبات الأوروبية بعد 15 يوما فقط من اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته دولة الإمارات لتصنيف المليشيات للمرة الأولى جماعة إرهابية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وآنذاك، قالت الوزارة إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين، مؤكدة أنه "تم فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في الخليج".

عقوبات دولية متتالية تكشف بعد نظر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، منذ وقت مبكر، بخطورة تلك الجماعة على الأمن والسلم الدوليين.

كما تعكس إدراك العالم حجم التهديد والخطر التي تشكله الميلشيات على أمن والسلم الدوليين بشكل عام، وعلى الدول المجاورة بشكل خاص، وهو ما ترجمته العقوبات الدولية المتتالية ضد التنظيم الإرهابي.

العقوبات السعودية

أعلنت المملكة، تصنيف 25 شخصا وكياناً في قوائم الإرهاب لتورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثي بدعم من فيلق القدس الإيراني، لافتة إلى أنهم يعملون كشبكة دولية تهدف لزعزعة استقرار اليمن.

وشملت القائمة 10 أفراد (3 يمينيين، وهنديَّين اثنين، وسوريَّين، وثلاثة آخرين يحملون الجنسيات اليونانية والصومالية والبريطانية ".

كما تضمنت القائمة 15 كيانا تتضمن شركات للصرافة والتصدير والتجارة والشحن، إضافة إلى سفينتين.

وبحسب البيان السعودي، يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة في تلك القائمة.

كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

كذلك ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.