اليونيسف تعد باستمرار دعم البرامج والمشاريع الإنسانية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الخميس، استمرارها في تقديم البرامج والمشاريع الإنسانية التنموية في اليمن.

وقال ممثل المنظمة الأممية في اليمن فيليب دواميل خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد الزعوري بعدن، إن المنظمة مستمرة في التنسيق لحشد الموارد لتنفيذ البرامج والأنشطة الإنسانية في اليمن، وفقا لوكالة سبأ.

وبحث اللقاء، الاستمرار في مشروع الحوالات النقدية الطارئة، ومشاريع الحماية الاجتماعية، وعدد من الملفات في إطار الشراكة والتنسيق فين الجانبين.

وأوضح الوزير زيادة المستفيدين من المشروع خصوصاً في ظل تزايد اعداد المحتاجين، وما للمشروع من أثر إيجابي يعود على المستفيدين.

وثمن الزعوري جهود منظمة اليونيسيف في اليمن، ومستوى الشراكة والتنسيق بين الجانبين، والتي اثمرت عن تحقيق الكثير تحقيق الكثير من الإنجازات في تنفيذ المشاريع والبرامج في كافة المحافظات.

وجدد الوزير، ترحيب الحكومة بجهود كافة المانحين واستعدادها الدائم لتقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات التي تعمل على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

