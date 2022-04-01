البنك الدولي يخصص 300 مليون دولار إضافية لمساعدة اليمن في الخدمات الرئيسية

المنامة - ياسر ابراهيم - وافق البنك الدولي على تقديم 230 مليون جنيه إسترليني (نحو 300 مليون دولار أمريكي) للمساعدات التي تمس الحاجة إليها للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا في اليمن الذي مزقته الحرب، وكذلك لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة "اسوشيتد برس".



وتعرضت الجهود الإنسانية في اليمن لضربة في وقت سابق من هذا الشهر عندما جمعت الأمم المتحدة مليار جنيه إسترليني فقط - أقل من ثلث ما استهدفته المنظمة لمساعدة أفقر دولة في العالم العربي.



هناك مخاوف متزايدة من أن الاحتياجات الإنسانية لليمن ستطغى عليها الحرب الروسية في أوكرانيا.



وقالت تانيا ماير، مديرة البنك الدولي في اليمن: "سيوفر هذا التمويل الإضافي شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية لحماية الأسر الفقيرة والضعيفة في جميع أنحاء اليمن".



وقالت بأنه "سيوفر البرنامج إغاثة فورية للأسر، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الصمود أمام انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المستقبل".



منذ عام 2016، خصص البنك الدولي ما مجموعه 1.9 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الشعب اليمني.



ومن المتوقع أيضًا أن تساعد المنحة الجديدة، التي تأتي من صندوق البنك الدولي للبلدان الأشد فقراً، اليمن في الاستجابة لوباء فيروس كورونا.



حتى الآن، توفي أكثر من 2000 شخص بسبب كورونا في اليمن، وفقًا للأرقام التي أبلغت عنها السلطات اليمنية، على الرغم من أن العدد الفعلي للوفيات الوبائية يُعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير.



يعيش معظم سكان اليمن البالغ عددهم 32 مليون نسمة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المتورطون منذ سنوات في سرقة المساعدات وحجبها ضمن مخططات للابتزاز.



ومن المرجح أن يعاني أكثر من 161 ألف يمني من المجاعة خلال النصف الثاني من عام 2022، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة.