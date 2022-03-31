في لقائين بالرياض ومسقط.. - "غروندبرغ" يناقش مع الحكومة اليمنية والحوثيين تنفيذ هدنة وإجراءات إنسانية خلال رمضان

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع الحكومة اليمنية والحوثيين، الخميس، تنفيذ هدنة وإجراءات إنسانية خلال شهر رمضان، وذلك في لقائين بالرياض ومسقط.



وقال مكتب المبعوث الأممي عبر "تويتر"، إن "غروندبرغ التقى برئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في العاصمة السعودية الرياض".



وأضاف، "ناقشا مقترح الأمم المتحدة حول هدنة خلال شهر رمضان، وإجراءات إنسانية من شأنها تيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع الأساسية من وإلى وداخل اليمن".



كما أفاد مكتب المبعوث، بأن جروندبرغ التقى بمحمد عبدالسلام ووفد الحوثيين في مسقط كجزء من جهوده للتوصل إلى هدنة وتخفيف أزمة الوقود وتسهيل حرية التنقل.

وتابع: "يواصل المبعوث الأممي مناقشاته مع جميع الأطراف"، دون تفاصيل إضافية.

والأربعاء، قال غروندبرغ في كلمة له خلال افتتاح المشاورات اليمنية بالرياض، إن "اليمن بحاجة إلى هدنة. أتواصل مع الجانبين بشعور الإلحاح للتوصل إلى هذه الهدنة مع بداية شهر رمضان".



ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن اقتراح الأمم المتحدة يتعلق بهدنة مؤقتة مقابل السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ولعدد صغير من الرحلات التجارية من مطار صنعاء.



وكان التحالف بقيادة السعودية، قد أعلن أنه سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من صباح الأربعاء، بعد إعلان مليشيات الحوثي الإيرانية، تعليق الهجمات عبر الحدود والعمليات الهجومية البرية في اليمن لمدة ثلاثة أيام.

