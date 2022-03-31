بعد مقتل شاب أمس الأربعاء.. - مسلحون قبليون يهاجمون مقرا لمليشيات الحوثي في "عيال سريح" بعمران

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم مسلحون قبليون، الخميس، مقرا أمنيا لمليشيات الحوثي الإيرانية على خلفية مقتل شاب بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "مسلحين قبليين، هاجموا اليوم، مقرا لمليشيات الحوثي في قرية الحائط، بعد مقتل المواطن رافت رياض الفقيه على أيدي المليشيا".



والأبعاء، هاجمت ميليشيات الحوثي منزل الفقيه، بتهمة قيامه بإطلاق الرصاص الحي ابتهاجا بخروج عمه من السجن، قبل أن تطلق عليه النار وترديه قتيلا على الفور، وفق المصادر.



وأضافت المصادر أن "مسلحين من أهالي المنطقة، داهموا، اليوم، مقرا لميليشيات الحوثي واشتبكوا معها، وأعطبوا طقماً عسكريا، كما قاموا بطرد عناصر للميلشيات من نقطة أمنية قريبة من المنطقة.



ولفتت إلى أن وساطة قبلية نجحت في إيقاف الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، لكن الأوضاع لازالت متوترة وذلك بعد قيام ميليشيات الحوثي بإرسال حملة مسلحة لاعتقال عدد من أبناء المنطقة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة السخط والرفض الشعبي لمليشيات الحوثي جراء انتهاكاتها واستمرارها في عمليات النهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين، وانتهاجها سياسة التجويع والافقار بحقهم.



وفي ديسمبر من العام الماضي، داهمت ميليشيات الحوثي قرية الحائط واختطفت العشرات من أبناء المنطقة وأعتدت على آخرين، كما قامت بتفجير منزل أحد المواطنين هناك بعد نهب محتوياته.

