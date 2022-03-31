الحكومة: بدء إجراءات تحويل وإرسال مستحقات الطلاب المبتعثين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، بدء إجراءات تحويل وإرسال مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الثاني من 2021م.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مسؤول بوزارة التعليم العالي قوله، إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بدأ تحويل المنحة المالية للربع الثاني لعام 2021م إلى حساب الحكومة، تمهيدا لمباشرة إرسالها للملحقيات الثقافية في كافة دول الابتعاث".



وأضاف، أن استكمال الإجراءات المالية وبدء عملية التحويل يأتي في سياق التعاون الكبير من قبل المملكة العربية السعودية مع اليمن في كافة المجالات.



وأشار المصدر، إلى إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الثالث من العام ٢٠٢١م، وذلك من الحساب الحكومي، لمواصلة تقليص الفترة الزمنية لاستحقاقات الطلاب، مع استمرار العمل على تجديد الاتفاقية مع البرنامج السعودي.



ولفت إلى استكمال الوزارة إعداد الكشوفات منذ أشهر، وأن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بسرعة التعزيز المالي وإرسال المبالغ إلى الملحقيات الثقافية.

