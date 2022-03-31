مجلس النواب يعقد لقاء تشاوريا في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقد مجلس النواب، اليوم، لقاءً تشاورياً، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، على هامش المشاركة في المشاورات اليمنية-اليمنية التي دعت لها الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المنعقدة في الرياض.



وفي مستهل اللقاء تم قرأة الفاتحة على أرواح أعضاء المجلس المتوفين والشهداء، كما تم استعراض جدول أعمال اللقاء وإقراره وفي ضوء جدول الاعمال تم مناقشة الترتيبات اللازمة لعقد جلسات مجلس النواب وتشكيل لجنة بوضع تصور متكامل بهذا الشأن .

كما ناقش اللقاء التطورات الجارية على الساحة الوطنية وما تمر به اليمن من ظروف عصيبة وأوضاع مأساوية في ظل إنقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية الدستورية وإمعانهم في ممارسة الجرائم الممنهجة بحق اليمنيين، ورفضهم لكافة المبادرات الهادفة إلى إحلال السلام وتقويض جهود الأشقاء والأصدقاء، مجسدين شعار الموت والحرب بدلًا عن السلام.

واستعرض اللقاء اهمية تلك المشاورات لما تُشَكِلُه من أََمَلٍ لليمنيين، تحقق الأهداف التي انعقدت المشاورات من أجلها.. مثمنين عاليًا دور قادة مجلس التعاون الخليجي والامانة العامة للمجلس وحرصهم الشديد لانهاء الازمة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته، ليعود اليمن كما كان سنداً وعمقاً إستراتيجياً لاشقائه في دول الخليج.

كما قدر أعضاء المجلس كل الجهود والمواقف التي تبذلها المملكة العربية السعودية، تجاه اليمن وأزمته الراهنة، ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني لاستعادة الدولة والشرعية الدستورية .. مجددين تأكيدهم على واحدية الهدف والمصير المشترك، ومواجهة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للاداء المتميز للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج والدور الذي يقوم به الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف لانجاح هذه المشاورات.

وتمنى الحاضرون لزملائهم النواب الذين ذهبوا للمشاركة اليوم باسم مكوناتهم الحزبية في محاور المشاورات اليمنية - اليمنية التوفيق، واثقين أن الهم الوطني سيكون هو غايتهم وسيعبرون عن تطلعات الشعب اليمني وهمومه من خلال مشاركتهم في محاور المشاورات، وبحكم ما يملكون من خبرة وقدرة في ممارسة العمل في مختلف المجالات .