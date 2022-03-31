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صندوق صيانة الطرق يبدأ حملة لإزاحة الرمال من خط الحسيني في لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ صندوق صيانة الطرق والجسور بالعاصمة عدن اليوم حملة لإزاحة الرمال من خط الحسيني الرئيس بمحافظة لحج.

واوضح مسؤول الصيانة بالصندوق المهندس عباس صالح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان بدء الحملة في خط الحسيني الرابط بين لحج وأبين باعتباره من أكثر الخطوط تعرضا للزحف الصحراوي وتحركا للرمال عليه .. لافتا الى ان الحملة تأتي بالتزامن مع حملة مستمر في خط العلم دوفس والخط الدائري في ابين إضافة الى خط المخا عمران في عدن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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