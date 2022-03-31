وكيل حضرموت يطلع على نشاط المستشفى الخيري التعاوني بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، امس على نشاط المستشفى الخيري التعاوني بمدينة المكلا وما يقدمه من خدمات طبية للمواطنين .



وأستمع الوكيل بن حبريش، من القائمين على المستشفى إلى شرح حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعرب وكيل أول حضرموت عن ارتياحه لهذا النشاط الخيري الذي يقدم الخدمة الصحية ويسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.. مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لمساندة مثل هذه الجهود.