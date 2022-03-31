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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت يطلع على نشاط المستشفى الخيري التعاوني بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
أطلع وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، امس على نشاط المستشفى الخيري التعاوني بمدينة المكلا وما يقدمه من خدمات طبية للمواطنين .
وأستمع الوكيل بن حبريش، من القائمين على المستشفى إلى شرح حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأعرب وكيل أول حضرموت عن ارتياحه لهذا النشاط الخيري الذي يقدم الخدمة الصحية ويسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.. مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لمساندة مثل هذه الجهود.