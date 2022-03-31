إب..ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين مليشيا الحوثي ومواطنين في القفر إلى 16قتيلًا وجريجًا

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين مليشيا الحوثي ومسلحين مدنيين في مديرية القفر بمحافظة إب (وسط اليمن)، إلى 16 شخصاً بين قتيلٍ وجريح.



وقالت مصادر محلية، إن عنصر حوثي قُتل الأربعاء، وأصيب مواطنين اثنين من أبناء مديرية القفر في اشتباكات جديدة شهدتها عزلة بني "جماعة" بقفر إب، إثر نزول حملة حوثية مسلحة للمنطقة.



وأوضحت المصادر أن المليشيا دفعت بحملة مسلحة إلى المنطقة على خلفية اشتباكات اندلعت، الاثنين بين الجانبين إثر خلافات أثناء توزيع مساعدات غذائية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأشارت إلى أن مشايخ ووجهاء تمكنوا لاحقاً من نزع فتيل الأزمة وإقناع الحملة بالمغادرة.



وتأتي الحادثة، امتدادا لحادثة الاثنين الماضي، التي قتل وأصيب فيها ثلاثة عشر شخصا، بينهم امرأة، نتيجة خلافات بين مواطنين ومليشيا الحوثي التي حاولت الاستيلاء على مواد غذائية مقدمة من جمعية "هائل سعيد أنعم" للأهالي.

