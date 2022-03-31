اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية تعقد اجتماعها الدوري بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية اجتماعها الدوري، امس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، لمناقشة خطط الحماية الاجتماعية لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل ووزارتي المالية والصحة العامة والسكان.



واكد الوزير الزعوري، على اهمية التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة، والعمل ضمن خطة مشتركة للحماية الاجتماعية تشمل أنشطة الوزارات والمنظمات الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإستفادة من البيانات المتوفرة لاعداد مشاريع وبرامج تناسب حجم الإحتياجات لجميع الفئات الاجتماعية.

وشدد الزعوري، على أعضاء اللجنة الاستشارية العمل بروح الفريق الواحد واعداد البرامج والمشاريع ضمن خطة شاملة يستفيد منها المستهدفين ضمن الرعاية الاجتماعية..مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وحشد التمويل لمشاريع الحماية الاجتماعية.

فيما تطرق القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود، الى مجمل أنشطة الحماية الإجتماعية لأصحاب الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والأطفال والشباب والمرأة ، والنازحين واللاجئين..مستعرضاً التحديات التي تواجه مشروع الحماية نظراً للأوضاع الإستثنائية التي يمر بها البلاد.

من جهته قدم ممثل وزارة الصحة العامة والسكان، خطة الحماية الإجتماعية في مجال التأمين الصحي وتفعيل قانون مجانية العلاج والصحة الإنجابية وتزويد مخيمات النازحين بالخدمات الصحية اللازمة وتوفير لقاحات كوفيد 19، والحد من إنتشار الأوبئة.

واشار مدير قطاع الموازنة في وزارة المالية فارس النسيري، إلى التحديات التي أدت إلى شحة الموارد ومثلت كارثة على مستوى القطاعات التنموية والخدمية ، وضعف مستوى دخل الفرد وارتفاع معدل الدين العام.