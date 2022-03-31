بوساطة محلية.. نجاح صفقة تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين بـ"تعز"

المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت وساطة محلية، الأربعاء، بتنفيذ صفقة تبادل بين القوات الحكومية والحوثيين، بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن مصدر مطلع قوله، إن "لجنة وساطة محلية تمكنت من إتمام صفقة تبادل 11 أسيرا بين القوات الحكومية والحوثيين في منطقة الحوبان شرقي تعز".

وحسب الوكالة، فقد "شملت الصفقة الإفراج عن ستة أسرى من الحوثيين، مقابل إطلاق سراح خمسة أسرى من القوات الحكومية، بينهم ضابط برتبة مقدم يدعى عزام الواسعي، كان قد تعرض للأسر في تعز قبل أكثر من ثلاث سنوات".

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر نجاح الصفقة الأممية خلال الأيام القادمة، والتي تشمل أكثر من 2200 أسير ومختطف من الطرفين بينهم شقيق هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وأفراد من عائلة الرئيس السابق علي صالح.

وكانت وساطة محلية قد نجحت في إبرام صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، نهاية ديسمبر 2021م، في تعز، أسفرت عن تبادل 70 أسيراً من مليشيات الحوثي مقابل 136 أغلبهم معتقلين ومختطفين مدنيين كانوا في سجون المليشيات.