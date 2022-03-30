شكرا لبحثكم عن خبر عبر الاونلاين.. مدير وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني يجتمع مع اللجان الفنية المشتركة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجتمع الأستاذ فياض احمد رسول مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS عبر الاونلاين مع الشركاء الفنيين في اليمن وذلك بحضور المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وخلال الاجتماع جرى مناقشة المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن - المرحلة الثانية (YIUSEP II) والمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن (YEHCP) . واستمع رسول من أعضاء اللجان الفنية مع الشركاء باليمن عن المبادئ التوجيهية المقترحة في تنفيذ المشاريع وتقديم توصيات للتحسين في المجال الفني. وتحدث المهندس محبوب حميد محمد مدير وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني بصندوق صيانة الطرق والجسور خلال المداخلة عن المقترحات التي يمكن تنفيذها في المحافظات المحررة. وضم الاجتماع مكتب اليمن - رئيس ومشروع الأشغال العامة (PWP) عضوا وصندوق صيانة الطرق - وحدة التنفيذ (RMF-IU) عدن - عضو وصندوق صيانة الطرق - وحدة التنفيذ (RMF-IU) صنعاء - عضو ومشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية (UWSSP) عدن عضو ومشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية صنعاء – عضو والبنك الدولي إلى بعض اجتماعات اللجنة الفنية بصفة مراقب. صادر عن: وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور- المركز الرئيسي عدن

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