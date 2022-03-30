تنظيم ورشة تعريفية في سيئون بمشروع تنمية قدرات ذوي الإعاقة ومحو الأمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أقيمت في مدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة تعريفية للأخصائيين بتنفيذ الجلسات التعليمية الفردية، نظمتها مؤسسة (يماني) للتنمية والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الورشة إلى تعريف 70 مختصا في مجال تدريب وتعليم ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة من مديريات سيئون وتريم والقطن، مهارات الجلسات التعليمية الفردية وكيفية التعامل مع طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.

وقال مدير المشروع أسامة باقاضي " إن المشروع يستهدف محافظات عدن وأبين وحضرموت، ويغطي 19 مركزاً تعليميا لذوي الإعاقة ومحو الأمية، وتزويدها بالمستلزمات الأساسية للتعليم حيث سيقدم 138 اخصائياً نحو 20 ألف و 650 ساعة تعليمية فردية مدفوعة الأجر من قبل المشروع، مع توفير الوسائل التعليمية للجلسات التي تستهدف عدد من الشرائح المجتمعية تشمل الأيتام والنازحين والفقراء والمهمشين".

وأضاف " أن الجلسات التعليمية تتضمن تعليم النطق والتخاطب لضعفاء السمع، ولغة الإشارة للصم والبكم، والمهارات الحياتية لذوي متلازمة داون، ولغة برايل للمكفوفين، وتعليم مواد أساسية مثل الرياضيات والقراءة والكتابة، لمن يواجهون صعوبات في التعلم".