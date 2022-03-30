باصهيب يبحث مع الصندوق الأممي للسكان توجيه التمويلات للمشاريع التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انستور اوموهانجي، سُبل تحديد مسار التمويلات والتدخلات الدولية المقبلة بصورة صحيحة نحو مشاريع تنموية مستدامة.



وشدد اللقاء، بحضور وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وعدد من المعنيين، على أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بشأن البرامج والمشاريع بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية الإنسانية والمعيشية للمواطنين المتضررين من الحرب.

وجدد باصهيب، تأكيده على ترحيب وانفتاح الوزارة على العمل مع كافة المانحين والشركاء، والحرص على تذليل أي صعوبات تواجه الأعمال الإنسانية والتنموية التي يستفيد منها المجتمع للمحتاجين والمتضررين.

من جانبه استعرض ممثل الصندوق الأممي، خطة الصندوق للعام الجاري في اليمن والتي تتضمن أنشطة وبرامج مختلفة تصب بمجملها في خدمة المجتمع.