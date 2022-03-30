شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والحروق بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والحروق وأمراض الجلد بهيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت.



واشار المركز في بيان له، الى ان الفريق الطبي عمل خلال الفترة من 19 وحتى 25 مارس 2022م، الكشف على 195 مريضاً في عيادة الجلدية، و111 شخصاً في عيادة جراحة التجميل، وإجراء 76 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام..مؤكداً ان المشروع يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في اليمن.