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اختتام المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والحروق بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والحروق وأمراض الجلد بهيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت.

واشار المركز في بيان له، الى ان الفريق الطبي عمل خلال الفترة من 19 وحتى 25 مارس 2022م، الكشف على 195 مريضاً في عيادة الجلدية، و111 شخصاً في عيادة جراحة التجميل، وإجراء 76 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام..مؤكداً ان المشروع يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في اليمن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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