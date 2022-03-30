وزارة الداخلية تدشن العمل في البوابة الإلكترونية والهوية البصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت قيادة وزارة الداخلية امس العمل بالبوابة الالكترونية والهوية البصرية الجديدة للوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء.



وأوضح وكيل الوزارة اللواء محمد الشريف، أن البوابة جاءت لخدمة الإنسان اليمني وتسهيل معاملات وإجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار الوصول للريادة بمستوى تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية لأداء مهامها وأنشطتها على الوجه الأمثل .. مشيرا إلى أن تدشين البوابة من شأنه تعزيز تحقيق التنمية المؤسسية التي يكون محورها الإنسان والاهتمام به من أجل مساهمته بنهضة وتطوير وطنه في شتى المجالات.

من جانبه استعرض مستشار وزير الداخلية الدكتور عمر الكندي، لمحة عن البوابة الالكترونية وتبويباتها والهوية البصرية، وكذا المواقع التي تتضمنها والخاصة بالمصالح وفروع الأمن والشرطة بالمحافظات.. لافتا إلى أن البوابة بمرحلتها الثانية تسعى إلى تطبيق الأتمتة الإلكترونية عبر الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تسهيل المعاملات والإجراءات للمواطنين.