بدء ورشة عمل في عدن حول مشروع القدرة على الصمود الريفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

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بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة حول مشروع القدرة على الصمود الريفي، بتكلفة ٤٩ مليون دولار، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية.



ويستهدف المشروع الذي تنفذه وكالات الأمم المتحدة البرنامج الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، ضمن إطاره الزمني من 2022 حتى 2025م، محافظات لحج وأبين وتعز.

وأكد وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، أهمية الورشة للتعريف بالمشروع .. مشيدا بجميع الشركاء الممولين والمنفذين للمشروع .. مجددا تأكيده حرص وزارة التخطيط على تعزيز الشراكة ومواصلة التعاون والتنسيق مع المانحين والشركاء بشأن مختلف البرامج والمشاريع التنموية .. مشددا على ضرورة العمل بموجب الأولويات لإنجاح المشروع.