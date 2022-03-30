الجامعة العربية تؤكد أن مشاورات الرياض خطوة على طريق الحل الشامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبرت جامعة الدول العربية، المشاورات الجارية في الرياض بين الأطراف اليمنية، خطوة مهمة على طريق الحل الشامل في بالبلاد.



ونوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية- اليمنية، تحت إشراف مجلس التعاون الخليجي، باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن هذه المشاورات خارطة طريق ورؤية استراتيجية تضع الأطراف اليمينة أمام المسؤولية.

وشدد الذوادي في الكلمة على أن معاناة اليمنيين هو أمر لا يقبله أي عربي، ولا نقبل أن يكون اليمن منصة لتهديد الجوار.

وأشار إلى أن الجامعة العربية التي كانت وما تزال مع الحل السياسي للأزمة اليمنية، تتطلع لأن تشكل المشاورات، خطوة مهمة نحو السلام وتأمل أن يتمسك بها اليمنيون.

ورحب الذاودي بمبادرة مجلس التعاون الخليجي باستضافة المشاورات اليمنية والتي تمثل فرصة تاريخية لليمن.

وانطلقت اليوم الأربعاء، مشاورات السلام اليمنية في الرياض، التي يشرف عليها مجلس التعاون الخليجي.

وتحضر المشاورات جميع الأطراف اليمنية، باستثناء مليشيات الحوثي التي ترفض مسار السلام، رغم الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف نزيف الحرب.