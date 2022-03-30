المبعوث الأمريكي إلى بلادنا: مشاورات الرياض فرصة لحل الأزمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، إن المشاورات الجارية في الرياض فرصة مواتية لحل الأزمة.



وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية- اليمنية، برعاية مجلس التعاون الخليجي، شدد المبعوث الأمريكي على أن هناك فرصة مهمة من أجل حوار شامل بين اليمنيين، لاسيما بعد كل هذه السنوات من الحرب.

وأشاد بمجلس التعاون الخليجي، مثمنا دعمه المستمر لليمن، خصوصا دعوته لهذه المشاورات.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى دعم بلاده بقوة لاقتراح الأمم المتحدة للهدنة، التي ينبغي أن تكون خطوة أولى نحو وقف إطلاق نار شامل.

ونوه إلى أنه يجب سماع كافة الآراء اليمنية، التي تؤدي بنا إلى حلول للأزمة، مشيرا إلى تشجيع الأطراف كافة، للعمل مع الأمم المتحدة لترجمة وعود تحقيق السلم على أرض الواقع.

المبعوث الأمريكي قال إنه لا يزال هناك فرصة لنعمل من أجل تحسين حياة الشعب اليمني، وتقديم المساعدات الإنسانية، موضحا أن اليمن سيتعافى بدعم دول الخليج.

وعبر ليندركينغ عن تطلع الولايات المتحدة مع القادة اليمنيين إلى خطوات حقيقية في تقدم الحوكمة، وتوفير الفرص الاقتصادية والقضاء على الفساد، مع الاستمرار في تشجيع المانحين لدعم الشعب اليمني.

وتوجه المبعوث الأمريكي إلى اليمنيين بالقول: "يجب أن تحددوا مستقبلكم"، متمنيا محادثات ناجحة على مدار الأيام القادمة.