بلينكن يشيد بموقف دولة الإمارات الداعم لوقف إطلاق النار ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بموقف دولة الإمارات الداعم لوقف إطلاق النار باليمن، خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



وأصدرت الخارجية الأمريكية في وقت مبكر من صباح الأربعاء بيانا جاء فيه، أن الوزير بلينكن جدد للشيخ محمد بن زايد آل نهيان التزام بلاده بدعم جهود دولة الإمارات في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي تتعرض لها من اليمن.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ناقشا الأزمة في أوكرانيا وتطورات الأوضاع في سوريا.

وأعرب وزير الخارجية عن شكره لدولة الإمارات لدورها في تعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل في إطار الاتفاقات الإبراهيمية، وعلى جهودها في استضافة اللاجئين الأفغان وتوفير ممر آمن لهم إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها لأفغانستان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ناقش مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتابعت، أن الجانبين استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.