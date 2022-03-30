شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. قناة فضائية تنشر لحظة اغتيال الشهيد اكرم المشرقي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فيديو عملية الاغتيال التي تعرض لها كرم المشرقي صباح اليوم بعدن

وكان كرم المشرقي يستقل دراجة نارية حيث اعترضه مسلحين على متن باص واطلقوا النار عليه ليردوه قتيلا.

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