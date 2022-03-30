عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف العربي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لإنجاح المشاورات

الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعليق عملياته، بعد ساعات من مناشدة مجلس التعاون الخليجي لإفساح المجال لإنجاح مشاورات في الرياض.



وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأنه استجابةً للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عليه تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني.

وأكد التحالف أن وقف العمليات يبدأ اعتبارا من "سعت (0600) صباح يوم غد الأربعاء استجابة لدعوة مجلس التعاون الخليجي ودعماً للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة.

وأكد العميد المالكي على ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.

وناشد مجلس التعاون الخليجي، قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وكل الأطراف اليمنية بإيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الدعوة للحوثيين للمشاركة في المشاورات اليمنية التي تستضيفها الرياض في 7 أبريل/نيسان المقبل.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق رفضهم للدعوة وكثفوا عملياتهم الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية فيما اعتبر رسالة إيرانية بشأن رفض مبادرات السلام.