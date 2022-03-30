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التحالف المصري يدين اعتقال الحوثيين لقيادات كانت بطريقها للمشاركة بمفاوضات الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف المصري يدين اعتقال الحوثيين لقيادات كانت بطريقها للمشاركة بمفاوضات الرياض

الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الثلاثاء، قيام جماعة الحوثي الإرهابية باليمن باعتقال عددًا من الشخصيات السياسية أمس الإثنين كانت في طريقها لحضور المفاوضات التي دعا لها ، بالعاصمة الرياض.

 

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية احتجزت كل من "المهندس عبدالرحمن العلفي، والدكتور حمود العودي، وأنور خالد شعب" في محافظة إب، رغم التنسيق معهم، إلا أن أجهزة الحوثي اعتقالهم في المحافظة.

 

وكانت جماعة الحوثي قد رفضت دعوة مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في مشاورات الرياض المقرر انطلاقها الثلاثاء، بالعاصمة السعودية.

 

ويحمل التحالف المصري الحوثي كامل المسؤولية على سلامتهم الشخصية، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، ويؤكد التحالف أن الحل السياسي هو الأمثل للخروج من حصار اليمن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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