التحالف العربي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لإنجاح المشاورات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي مساء اليوم الثلاثاء وقف العمليات العسكرية في اليمن ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، استجابة لدعوة مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات اليمنية التي بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.



وقال متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي "ان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الأربعا30 مارس 2022، استجابة لدعوة رئيس مجلس التعاون الخليجي ودعماً للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي".



وأضاف – في تصريح نقلته وكالة واس السعودية الرسمية – "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة".



وقال بأن اعلان التحالف استجابةً للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات.



ولفت التحالف بأن خطوته "تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل".



وأكد المالكي على ثبات موقف قيادة التحالف القوات الداعم للحكومة بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع اليمن لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.

وفي وقت سابق ناشد مجلس التعاون الخليجي، قيادة التحالف وكافة الأطراف اليمنية بوقف العمليات العسكرية لإنجاح المشاورات، مجددا دعوته للحوثيين للحضور والمشاركة، تزامنا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية - اليمنية والتي انطلقت اليوم الثلاثاء 29 مارس وتستمر حتى 7 أبريل 2022.



وقال المجلس – في بيان - تأكيداً للدعوة الموجهة إلى كافة الأطراف اليمنية للمشاركة، جدد الأمين العام الدعوة لأنصار الله (الحوثيين) للحضور والمشاركة في المشاورات مع إخوانهم اليمنيين، وتغليب مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.



والسبت الماضي أعلن الحوثيون عن هدنة لمدة ثلاثة أيام وعرضوا محادثات سلام شرط أن "توقف السعودية غاراتها الجوية والحصار المفروض على اليمن ويسحبوا القوات الأجنبية"، وجاء ذلك عقب اعلان التحالف العربي عن عملية عسكرية في صنعاء والحديدة، رداً على هجوم واسع شنة الحوثيون على المنشآت النفطية في مدينة جدة السعودية.



والأحد كشف، مسؤولين عن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين ميلشيات الحوثي والحكومة الشرعية، وتشمل الصفقة 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من الحكومة الشرعية بينهم 16 أسيراً سعوديا، و3 سودانيين، بالإضافة إلى ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ومحمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق).

المصدر: يمن شباب نت + واس