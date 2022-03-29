اليمن.. مباحثات مع الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع مياه بـ 20 مليون دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - بحثت الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة، الثلاثاء، تنفيذ عدد من مشاريع المياه في المناطق الريفية بتكلفة إجمالية 20 مليون دولار.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع مدير المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع زياد جابر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللقاء الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، تفاصيل المشروع الذي سيعمل على توفير الطاقة للمراكز الصحية والمدارس وآبار المياه في جميع المناطق الريفية في اليمن.



وسيستهدف المشروع تأهيل عدد (250) بئرا من الآبار العاملة والصالحة للشرب وتزويدها بالطاقة الشمسية لمساعدة المواطنين على الحصول على مياة شرب آمنه وبتكلفة اجمالية 20 مليون دولار، وفق المصدر.



وأكد المسؤول الأممي، على ضرورة مشاركة وزارة المياه والبيئة بإعداد الدراسات وكذلك التنسيق بين كادر الوزارة ومهندسين المشروع في عملية توزيع الآبار المستهدفة على المناطق الأكثر فقراً وتهميشاً.

