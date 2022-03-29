عدن.. مقتل القيادي في الحزام الأمني كرم المشرقي برصاص مجهولين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل اليوم الثلاثاء، قيادي في الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في محافظة عدن، بنيران مسلحين مجهولين.



وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين يستقلون سيارة، أطلقوا النار على كرم المشرقي قائد القطاع الثامن ـ حزام أمني المدعومة إماراتياً، أثناء تواجده أمام مقر قيادة القطاع في الشيخ عثمان، ماأدى إلى إصابته بعدة طلقات.

وأضافت: تم نقل المشرقي إلى أحد المستشفيات، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه البليغة.



يذكر أن المشرقي سبق وأن خاض معارك عنيفة في أواخر يونيو من العام الماضي مع نبيل المشوشي القيادي في قوات الدعم والإسناد التابعة للانتقالي، في خلافات على النفوذ والإيرادات المالية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

