"وطن" تُسيّر قافلة طبية لأبطال الجيش في الجبهات

المنامة - ياسر ابراهيم - سيّرت مؤسسة وطن التنموية، الاثنين، قافلة طبية لدعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال.



وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن القافلة التي انطلقت من مدينة مأرب تسعى لتعزيز النقاط الطبية في كافة الجبهات بالأدوية والمستلزمات الطبية النوعية.



وأضاف في تصريح صحفي أن "المؤسسة تضع مداواة جراح الأبطال في سلم أولوياتها، مشيرا إلى أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي سيتواصل لأبطال الجيش والمقاومة في كافة الجبهات، حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي".



من جانبه أشاد العميد الركن داوود يحيى عبدالله رئيس دائرة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع بهذه المبادرة؛ مقدماً شكره لمؤسسة وطن على دعمها المتواصل للجبهات.



وأوضح أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي يضاعف صمود وبسالة الأبطال بوجه العدو الحوثي.



يذكر أن هذه القافلة الطبية الرابعة والتي تسيرها مؤسسة وطن للأبطال في الجبهات، و القافلة الأولى خلال العام 2022م.

