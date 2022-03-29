إجتماع يضم باسليم وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أجتمع المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد عمر باسليم مع وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع يونبس(UNOPS). وخلال الاجتماع طرح المهندس زياد جابر مدير مشروع الكهرباء الطارئة و الدكتور خلدون سالم صالح مستشار البرامج في اليونبس ملاحظاتهم على المشروع السابق و تحديد أسس ترشيح المدارس المختارة لتزويدها بوحدات طاقة شمسية ضمن البرنامج الجديد. وتحدث الحاضرون بالاجتماع عن المشروع الجديد لتركيب وحدات طاقة شمسية بمدارس مختلفة الذي يموله البنك الدولي في مختلف المحافظات. وبين الفريق الفريق الهندسي لUNOPS في عدن إلى ملاحظاتهم الفنية وتأكيدهم على الاهتمام بصيانة ما تم توريده وتركيبه ضمن المشروع السابق. بدوره قدم وكيل القطاع قطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد باسليم على أهمية استمرار و توفير منظومات الطاقات الشمسية للمدارس لكي يضمن استمرار عملية التعليمية.

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