شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. فرق فنية تبداء بإزالة الحفريات من العلم إلى دوفس في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت الفرق الفنية اليوم عملية ازالة الحفائر من الخط الرابط بين العلم ودوفس في محافظة أبين بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق. ويأتي هذا ترجمة لإستراتيجيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات وتوجهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وبناء على رؤية قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع بن يمين وإشراف المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق وبمتابعة محافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين سالم. وبدأت الحملة قطع بالمنشار لجميع الحفريات والمناطق المتهالكة من الإسفلت تجنباً للحوادث بالشارع المؤدي نحو دوفس. وستسهم ازالة الحفائر من تخفيف الحوادث المرورية بالخط الدولي الذي يربط العاصمة عدن ببقية المحافظات الشرقية. يذكر أن عملية ازالة الحفائر يأتي بالتزامن مع حملة أخرى بنفس الخط في ازاحة الرمال ابتداءاً من جولة المجاري بمديرية خورمكسر إلى دوفس في ابين والدائري أبين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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