وزارة الاعلام تنعي الصحفي الكبير نجيب يابلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، الزميل الصحفي والإعلامي البارز نجيب يابلي، الذي وافاه الأجل بعد رحلة عطاء في قطاع الصحافة والاعلام استمرت عقود.



وجاء في البيان "مثلما فقدت عدن واحداً من رموزها الذي برزوا في العمل الصحفي، فإن الوسط الصحفي خسر قامة صحفية نقشت اسمها في عدد من الصحف عبر المقالات التي سطرها والأعمدة التي دبجها بقلمه الرشيق وكانت محط اهتمام كبير، كما فقدنا مثقفاً وأحد فرسان الكلمة الحرة وصناع الوعي وقادة الرأي".

واضاف " إن رحيل الفقيد يابلي خسارة كبير لمدينة عدن التي اختزل ذاكرتها وعبر عن نبضها، ولليمن التي كان أحد أبرز أقلام الصحافة اليمنية وروادها المخضرمين".

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أبناءه وأسرته ورفاقه وكل منتسبي القطاعين الإعلامي والثقافي، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواس رحمته ويسكنه فسيح جناته.