وناقش اللقاء آلية توزيع المواد التموينية على كافة الوحدات والألوية العسكرية بالإضافة لمناقشة الوضع التمويني للألوية والوحدات العسكرية والأمنية والاشكاليات المتعلقة بالتموين ووضع الحلول والمعالجات الممكنة خصوصا مع قرب شهر رمضان.

وخلال الاجتماع الذي ضم قادة الوحدات الأمنية اكد نيمر ان السلطة المحلية ستعمل على توفير متطلبات الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق الامكانيات المتاحة لتقوم بواجبها الوطني بشكل أفضل .

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش الجانب التمويني للأجهزة الأمنية والعسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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