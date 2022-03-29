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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش الجانب التمويني للأجهزة الأمنية والعسكرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر الوضع التمويني للأجهزة الأمنية والعسكرية.
وخلال الاجتماع الذي ضم قادة الوحدات الأمنية اكد نيمر ان السلطة المحلية ستعمل على توفير متطلبات الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق الامكانيات المتاحة لتقوم بواجبها الوطني بشكل أفضل .
وناقش اللقاء آلية توزيع المواد التموينية على كافة الوحدات والألوية العسكرية بالإضافة لمناقشة الوضع التمويني للألوية والوحدات العسكرية والأمنية والاشكاليات المتعلقة بالتموين ووضع الحلول والمعالجات الممكنة خصوصا مع قرب شهر رمضان.