الشرجبي يبحث مع ممثل منظمة اليونيسيف آلية العمل في مشروعات المياه والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس مع ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن فيليب دواميل، مشاريع القطاع المياه والصرف الصحي التي تنفذها اليونيسيف، والخطة السنوية لمشروعات المياه والصرف الصحي وآلية العمل.



وتم الاتفاق على برنامج مشترك لحشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات العاجلة وقصيرة المدى للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمناطق الريفية بما في ذلك الأعمال الموجهة لتجمعات النازحين والمجتمعات المضيفة وتعزيز دور وحدات التنفيذ ومؤسسات القطاع، كما تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد خطة المشروعات للعامين المقبلين والتوقيع عليها منتصف أبريل القادم.

كما تم مناقشة خلال اللقاء بحضور مدير مكتب المنظمة في عدن تشارز نزوكي، المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مأرب وكذلك مشروع مياه مغرس ناجي في محافظة لحج.

وثمن الممثل للمقيم لليونيسيف جهود الوزارة في سبيل انجاح المشروعات ..مشيداً بمستوى الشراكة والتنسيق بين الوزارة واليونيسيف..مجدداً التزام اليونيسيف بتقدم كافة الدعم اللازم لقطاع المياه والصرف الصحي في كافة المحافظات.