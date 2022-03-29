وزير الصحة يطلع على سير الخدمات الطبية المقدمة بمركز التوليد والمواليد بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، امس، على سير الخدمات الطبية المقدمة بمركز التوليد والمواليد بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وطاف وزير الصحة، بأقسام العمليات والانعاش وحديثي الولادة وما قبل الولادة والمختبر..مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير عام مركز الطوارئ التوليدية الدكتورة رجاء أحمد، عن التوزيع الانشائي للمركز ونوعية الخدمات المقدمة فيه للمترددين من مختلف المحافظات.

كما استمع الوزير بحيبح، إلى جملة المشاكل والصعوبات التي تعترض الأداء في مركز التوليد والمواليد والتصورات والأفكار التطويرية وإمكانية تحويل المركز إلى مستشفى تخصصي يعمل على تقديم خدمات الأمومة والطفولة نظراً للتوسع السكاني الذي تشهده عدن.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة تقديم خدمة نوعية بالمركز .. مثنيا على الجهود المبذولة من إدارة المركز وطاقمه . لافتاً إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة الطبية في مختلف المرافق الصحية وفقاً للتقييم الصحيح ونوعية الخدمة المطلوبة والتوجة بالبدء بتجربة نموذجية تبدأ من مديرية صيرة سعيا لتقديم خدمات مميزة والابتعاد عن تكرار الخدمات الروتينية.

في الزيارة أهدت الدكتورة رجاء احمد، وزير الصحة كتابها الخاص بإدارة الحالات الحرجة لكوفيد- ١٩، وبدوره أوصى الوزير بحيبح، بتوزيعه لمراكز العزل والطوارئ.