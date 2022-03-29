اللواء ثوابة: الجيش يحقق انتصارات ميدانية في مختلف مسرح عمليات القتال جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تحقيق انتصاراتها الميدانية في مختلف مسرح عمليات القتال في الجبهات الجنوبية، لمحافظة مأرب.



وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، لـ (سبتمبر نت) "أن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها في معاركها لليوم الرابع على التوالي في الجبهات الجنوبية وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية".

وأضاف "أن طلائع الجيش والمقاومة أصبحت تحاصر من تبقى من عناصر المليشيا الإيرانية في جبهة "ملعاء"..لافتا إلى أن المليشيا تلقت خلال معارك اليومين الماضيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها.

واشار الى إن رمال وصحراء جنوب محافظة مأرب، تحولت إلى مقابر جماعية التهمت حشود، وقطعان المد الفارسي ومليشياته الحوثية ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك..مشيداً بالدور الكبير لمقاتلات التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة..مشيرا إلى ما يقوم به صقور الجو من دور فعال ومحوري في استهداف تعزيزات وآليات وتجمعات المليشيا الإيرانية سواء في جبهات مأرب الجنوبية، وأيضاً الجبهات الشمالية الغربية.