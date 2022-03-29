شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع 1,485 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,485 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2022م زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بأن الالغام المنزوعة منها 50 لغماً مضاداً للأفراد، و423 لغماً مضاداً للدبابات، و 976 ذخيرة غير متفجرة، و36 عبوة ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 5,395 لغماً..مشيراً الى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 328 ألفاً و184 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.