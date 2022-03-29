لحج.. إصابة طفل في انفجار مقذوف حوثي بمديرية القبطية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل، الاثنين، في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال محافظة لحج (جنوب اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "الطفل نجيب مصطفى القاضي (6) أعوام، أصيب في انفجار مقذوف ناري من مخلفات ميليشيات الحوثي في قرية قرنة بكرش التابعة لمديرية القبيطة".



وأوضح المصدر "أن الطفل نجيب كان يعبث بالمقذوف الناري ما أدى إلى انفجاره"، مشيرا إلى أنه أصيب بشظايا متفرقة في جسمه نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في عدن.



ويقدر مشروع مسام السعودي عدد ضحايا الألغام الذي زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن بنحو 10 آلاف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.

